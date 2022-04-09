Гран-при Австралии-2022. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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Альберт-парк, Мельбурн
9 апреля 2022 года
3-я практика
 
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,117 (12 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,132 (15)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,148 (17)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,158 (15)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,302 (17)
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,576 (14)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,692 (16)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,779 (13)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,891 (17)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,954 (12)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,979 (16)
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,016 (13)
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,088 (14)
14. Мик Шумахер («Хаас») +1,575 (17)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,719 (15)
16. Алекс Албон («Уильямс») +1,841 (16)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,908 (14)
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,933 (14)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,519 (11)
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – не показал времени (5)
 

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