Трехкратный чемпион MotoGP Лоренсо проведет сезон-2022 в итальянском «Кубке Порше»

Теги GT Хорхе Лоренсо чемпионат мира MotoGP Авто

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо продолжит карьеру в кузовных гонках.

Лоренсо завершил карьеру в MotoGP после сезона-2019, однако теперь решил вернуться в гонки и возобновить выступления.

Сезон-2022 Лоренсо проведет в итальянском Porsche Carrera Cup. Тем самым Лоренсо решил фактически пойти по стопам Валентино Росси – который по окончании карьеры в MotoGP перешел в гонки класса GT.

Мотогонки опаснее «Ф-1» – это мнение Льюиса Хэмилтона. Он мечтал о байках, а в машины пошел из-за требований отца

Мотогонщик опаздывал на самолет после заезда – на помощь пришел полицейский. Отдал свой байк и сел райдеру за спину

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные