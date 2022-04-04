Трехкратный чемпион MotoGP Лоренсо проведет сезон-2022 в итальянском «Кубке Порше»

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо продолжит карьеру в кузовных гонках.

Лоренсо завершил карьеру в MotoGP после сезона-2019, однако теперь решил вернуться в гонки и возобновить выступления.

Сезон-2022 Лоренсо проведет в итальянском Porsche Carrera Cup. Тем самым Лоренсо решил фактически пойти по стопам Валентино Росси – который по окончании карьеры в MotoGP перешел в гонки класса .

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