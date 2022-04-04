Себастьян Леб дебютирует в ДТМ за «Ред Булл»

Девятикратный чемпион мира по ралли впервые выступит в кузовной серии .

Леб будет представлять команду и пилотировать 488 в цветах бренда AlphaTauri.

На первом этапе сезона в Портимане (29 апреля – 1 мая) Леб заменит Ника Кэссиди, который из-за участия в других соревнованиях не сможет выступить во всех гонках в 2022 году.

В новом сезоне француз также участвует в чемпионате мира по ралли-рейдам (первым этапом которого являлся «Дакар-2022» – Себастьян финишировал вторым) и серии .

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