Себастьян Леб дебютирует в ДТМ за «Ред Булл»

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Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб впервые выступит в кузовной серии ДТМ.

Леб будет представлять команду «Ред Булл» и пилотировать «Феррари» 488 в цветах бренда AlphaTauri.

На первом этапе сезона в Портимане (29 апреля – 1 мая) Леб заменит Ника Кэссиди, который из-за участия в других соревнованиях не сможет выступить во всех гонках в 2022 году.

В новом сезоне француз также участвует в чемпионате мира по ралли-рейдам (первым этапом которого являлся «Дакар-2022» – Себастьян финишировал вторым) и серии Extreme E.

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