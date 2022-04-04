Гельмут Марко: «Эра побед «Мерседеса» не закончена, 9 очков отставания Хэмилтона от Ферстаппена – ничто»

Советник не готов списывать «Мерседес» со счетов после неудачного начала сезона-2022.

По мнению Марко, эра моторного доминирования «Мерседеса» завершена, однако эпоха побед немецкой команды может продолжиться.

«Нужно разделять понятия. Эпоха после сезона-2013 определялась моторным регламентом, и «Мерседес» в этом плане доминировал. Они на две секунды опережали всех остальных, но не демонстрировали это, что логично. Теперь же отрывы не столь большие. «Мерседес» уже не может просто нажать на кнопку. Но команда здорово укомплектована и располагает высококлассными специалистами и в области шасси.

Я вполне убежден, что они вернутся, если справятся с галопированием болида. Кроме этого, отстает от Ферстаппена на девять очков – это тоже ничто. Не думаю, что это конец [эры] – скорее, начало борьбы на равных», – заявил Марко.

Гельмут порассуждал о причинах проблем «Мерседеса» с силовой установкой:

«Точно не знаю, но, должно быть, это связано с увеличением доли синтетического топлива. И, разумеется, команда обескровлена – сначала [ушел главный моторист] Энди Коуэлл, а потом добрых полсотни людей. Поэтому такие последствия вполне естественны».

Австриец подтвердил, что около 50 специалистов, покинувших моторное подразделение «Мерседеса», оказались в «Ред Булл»:

«Примерно столько, да».

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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