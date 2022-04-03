Зак Браун: «Организаторам Гран-при Монако стоит задуматься над тем, чтобы как-то адаптировать трассу»

Исполнительный директор считает, что организаторам Гран-при Монако стоит задуматься о будущем этапа в «Формуле-1».

По мнению Брауна, появление в календаре чемпионата все новых и новых городских трасс с высокой зрелищностью гонок может пошатнуть позиции Гран-при Монако.

«Гран-при Монако всегда был самым гламурным этапом «Формулы-1». Но мне кажется, что сейчас этапы в Майами, Сингапуре, а теперь и Лас-Вегасе начнут открывать для «Формулы-1» новые рынки в этом отношении.

Мне кажется, Гран-при Монако стоит проводить на тех же коммерческих условиях, что и другие этапы. Возможно, организаторам стоит задуматься над тем, чтобы как-то адаптировать свою трассу, потому что болиды «Формулы-1» становятся все больше и проводить гонки в Монако будет все сложнее.

Безусловно, нужно обязательно принимать во внимание историческую ценность Гран-при. Но также нужно принимать во внимание и зрелищность этапа. Также нужно принимать во внимание и экономическую составляющую – хотя я не говорю, что она должна быть определяющей.

Лично я бы с большим удовольствием проводил , чем не проводил. Просто ни один этап не может быть больше, чем , – рассказал Браун.

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

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