Валентино Росси: «Управление болидом и байком – совсем разные вещи, но в то же время одинаковые»

Семикратный чемпион премьер-класса мотогонок Валентино Росси рассказал, как опыт в MotoGP помогает ему при управлении болидами.

Легенда мотоспорта обсудил этот вопрос с семикратным чемпионом «Формулы-1» . В 2019 году Росси и Хэмилтон проводили совместные сессии на машине «Ф-1» и байке MotoGP. Валентино завершил карьеру в MotoGP и с нынешнего сезона выступает в гонках .

«Все пилоты MotoGP любят «Формулу-1», а гонщики «Формулы-1» любят MotoGP. Две категории находятся на вершине автоспорта и сильно связаны.

Я считаю, что управление болидом и байком – совсем разные вещи, но в то же время одинаковые. Нужно удерживаться на трассе, часто используются те же автодромы, траектории похожи, торможение тоже, необходимо показывать скорость. Так что это разные вещи, но в конечном итоге одинаковые. Если ты умеешь пилотировать болид, то можешь управлять байком – и наоборот», – сказал Росси.

«Есть классная сцена в фильме [«Интервью»]: «Same-same, but different». Нет, это правда во многом одинаковые вещи. Гонщики умеют адаптироваться. Когда садишься на байк, точки торможения другие, ты подъезжаешь к повороту немного по-другому, но цель всегда одна – проехать как можно быстрее. Ты просто адаптируешься.

Это то, что мы делаем лучше всего – всегда приходится приспосабливаться к разным условиям, разным автодромам. Для нас это как вторая натура. Я пробовал – даже пилотирование самолета кажется естественным. Мы так устроены», – отреагировал Хэмилтон.

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