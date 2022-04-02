Кристиан Хорнер: «Здорово, что Вольфф рассказал о психологических проблемах, для этого нужна смелость»

Руководитель похвалил Тото Вольффа за рассказ о своих психологических проблемах.

Исполнительный директор сообщал, что много лет посещает психолога и до сих пор борется с трудностями.

«Нужно отдать должное Тото – нужна смелость, чтобы говорить о своих психологических проблемах. Сегодня этот вопрос стал гораздо чаще обсуждаться. В нашем бизнесе такие проблемы стоят очень остро. К счастью, лично я не сталкивался с трудностями, но у меня есть друзья, которые страдали от психологических проблем. Конечно, это важная тема, и очень здорово, что она освещается», – заявил Кристиан.

Руководитель тоже отметил Вольффа:

«Тото поступил очень смело и сделал правильный шаг. Надеюсь, многие люди, страдающие от проблем с психическим здоровьем, выскажутся, потому что это единственный способ их решить – говорить об этом. Не обязательно говорить всем, но хотя бы близким людям.

Порой к подобным проблемам относятся так, словно их быть не должно. Надеюсь, люди поймут, что даже у таких как Тото бывают трудности – они с ними работают, значит, и другие тоже могут».

Тото Вольфф: «Я посещаю психолога с 2004 года. Успешные люди могут быть ранимыми и нуждаться в помощи»

Льюис Хэмилтон: «У меня долгое время были психологические и эмоциональные проблемы, но нужно продолжать борьбу»

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