Фернандо Алонсо: «Все моторы «Ф-1» примерно на одном уровне – для «Рено» это шаг вперед»

Гонщик «Альпин» оценил прогресс двигателя .

По мнению двукратного чемпиона мира, французская силовая установка позволяет на равных бороться с конкурентами на прямых.

«Теперь мы примерно на одном уровне с остальными, я считаю. Здесь (в Саудовской Аравии) и в Бахрейне команда могла сражаться с соперниками на прямых. Безусловно, для нас это шаг вперед, и дело не только в мощности, но и во всей концепции двигателя, которая полностью изменилась. В проект вкладывались большие усилия на протяжении полутора лет или вроде того.

Проделана очень качественная работа, мы довольны силовой установкой. Сейчас все [мотористы] очень близки. Не думаю, у нас большое отставание или большой отрыв. В прошлом году, наверное, нельзя было так сказать», – сказал Фернандо.

согласился с оценкой напарника:

«Мы можем никого не стесняться. Как только мы получали DRS, то легко обгоняли [Мартин]» Нико [Хюлькенберга], Ландо [Норриса]».

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