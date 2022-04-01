Нико Хюлькенберг: «Если появится возможность вернуться в «Ф-1» – постараюсь ей воспользоваться»

Резервный пилот открыт для полноценного возвращения в «Формулу-1».

Немецкий гонщик выступил на двух стартовых этапах сезона – в Бахрейне и Саудовской Аравии, – заменяя заболевшего ковидом . И в целом произвел благоприятное впечатление, как минимум не уступая в скорости Лансу Строллу.

«Да, разумеется! Если у меня появится хорошая возможность, я точно буду открыт для возвращения. В «Формуле-1» случиться может что угодно, это отличные гонки. Так что если возможность появится – я, разумеется, постараюсь ей воспользоваться.

Гонка в Саудовской Аравии получилась интересной, хотя и сложной. Понятное дело, что в гонке было очень много событий. А у меня какое-то время не было практики, так что было сложно за всем уследить. Обстоятельства постоянно менялись. Как бы то ни было, я думаю, что неплохо справился», – рассказал Хюлькенберг.

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