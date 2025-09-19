Джеймс Воулз: «Контакт Сайнса и Бермэна в Монце – это гоночный инцидент»

В «Уильямсе» заявили, что Бермэн не должен был получить штраф в Монце.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз прокомментировал контакт Карлоса Сайнса и Оливера Бермэна на Гран-при Италии.

За столкновение пилот «Хааса » получил 10-секундное наказание и два штрафных балла – оказавшись в двух очках от дисквалификации.

«Я говорил с Карлосом о случае с Бермэном. Мне кажется, что это был гоночный инцидент. Это сложно: да, там был небольшой зазор для атаки, но в целом места было недостаточно», – сказал Воулз.

Джеймс Воулз: «В «Ф-1» 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что будет еще несколько столкновений»

