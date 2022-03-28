Тото Вольфф: «Надеюсь, отставание «Мерседеса» на самом деле не столь велико – но мы уступаем конкурентам»

Исполнительный директор «Мерседеса» признал факт отставания команды от конкурентов из «Ред Булл» и «Феррари».

На Гран-при Саудовской Аравии зрители вновь увидели крайне интересное и зрелищное соперничество за победу между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером. И по мнению многих, подобная конкуренция лишь повышает зрительский интерес.

«Мы и сами принимали непосредственное участие в этих интересных сражениях за лидерство, и рассуждая с точки зрения акционера «Формулы-1», который получает выгоду от зрелищности гонок, это и правда здорово.

Но вот с другой стороны нам очень больно от того, что мы сами не участвуем в этом веселье, и что нам для этого нам нужно отыграть довольно большое отставание на круге.

И мы не успокоимся и не пойдем отдыхать, пока не вернемся в борьбу. Но вы правы – для нас веселого в этом мало. Нужно учиться смирению, ведь в конце это сделает нас сильнее, хоть сейчас нам и совсем не смешно.

Сейчас машина работает не так, как нам бы того хотелось. Поэтому нам очень сложно определить, каким будет отставание от конкурентов, если бы мы могли занизить дорожный просвет. Я надеюсь, что на самом деле отставание не столь велико, как мы видели в последней гонке. Но мы уступаем конкурентам везде», – рассказал Вольфф.

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