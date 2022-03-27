Валттери Боттас: «Мы не смогли бы сразу уехать из Саудовской Аравии, так что оптимальный вариант – гоняться и надеяться на лучшее»

Пилот «Альфа Ромео» сообщил, что его команда не смогла бы быстро покинуть Саудовскую Аравию в случае отмены этапа по логистическим причинам.

Гран-при Саудовской Аравии было решено продолжить после ракетной атаки на Джидду в пятницу во время практики «Формулы-1». Боттас подтвердил, что на совещании гонщиков обсуждалась возможность бойкота.

«Все мы были обеспокоены, безопасно ли находиться тут, гоняться, и получили приемлемые объяснения. Также мы рассмотрели все варианты: скажем, если мы не гоняемся, это означает, что команда все равно остается здесь на пару дней и собирает вещи. Не то чтобы мы можем внезапно организовать себе новые рейсы и отправиться домой.

Мы уже тут, так что оптимальный вариант – гоняться. Они повысили все меры безопасности и защиту, поэтому, думаю, все согласились, что мы можем с таким же успехом выступить и надеяться на лучшее», – отметил Боттас.

У финна также спросили, хочет ли лично он выступать в Саудовской Аравии в этот уик-энд и последующие годы.

«Предпочту не отвечать на этот вопрос», – отреагировал Валттери.

Некоторые пилоты не стали подробно рассказывать о совещании пилотов:

«Не хочу вдаваться в детали о том, что мы обсуждали. Для нас было важно поговорить об этом всем вместе. Вопрос сложный, поэтому, конечно, потребовалось время.

Мы в любом случае уже здесь. Нужно слушать, что говорят люди, занимающиеся безопасностью, мы должны им доверять», – заявил гонщик .

«Мы были обеспокоены своей безопасностью, но также и безопасностью своих механиков, инженеров и всех остальных в паддоке. В конечном счете, это наш спорт, и мы вместе. Мы решили, что правильно будет гоняться. У меня не особо много подробностей для вас», – сказал пилот .

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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