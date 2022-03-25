Дэймон Хилл о безопасности Гран-при Саудовской Аравии: «Ф-1» буквально играет с огнем»

Чемпион мира 1996 года не понимает, почему продолжает этап в Саудовской Аравии.

Во время первой тренировки в Джидде произошел взрыв – ответственность за ракетный удар по нефтяным объектам взяли на себя йеменские хуситы.

«Как же это нелепо. Беспокоиться не о чем. Гоняемся дальше. Интересно наблюдать за тем, как справляются с ситуацией.

«Ф-1» буквально играет с огнем», – написал Хилл в твиттере.

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии сообщили, что гоночные сессии продолжатся в обычном режиме, однако в данные минуты «Ф-1» собирает новое совещание с участием руководителей команд и пилотов.

По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

ФИА, «Ф-1» и власти Саудовской Аравии снова обсудят безопасность Гран-при

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