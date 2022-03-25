ФИА, «Ф-1» и власти Саудовской Аравии снова обсудят безопасность Гран-при

Теги ФИА Росс Браун Стефано Доменикали Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Мохаммед бен Сулайем Авто

«Формула-1» проведет новое совещание, на котором обсудят безопасность Гран-при Саудовской Аравии.

Как сообщают журналисты, на встречу прибывают руководители команд, гонщики, президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем, руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали, спортивный директор серии Росс Браун и представители властей Саудовской Аравии.

После предыдущего совещания Доменикали объявил, что «Ф-1» «чувствует себя в безопасности», а организаторы Гран-при сообщили, что гоночные сессии пройдут в плановом режиме, несмотря на ракетный удар по Джидде.

Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

ФИА отменила все пятничные пресс-конференции пилотов на Гран-при Саудовской Аравии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные