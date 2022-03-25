ФИА, «Ф-1» и власти Саудовской Аравии снова обсудят безопасность Гран-при

проведет новое совещание, на котором обсудят безопасность Гран-при Саудовской Аравии.

Как сообщают журналисты, на встречу прибывают руководители команд, гонщики, президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем, руководитель «Ф-1» , спортивный директор серии и представители властей Саудовской Аравии.

После предыдущего совещания Доменикали объявил, что «Ф-1» «чувствует себя в безопасности», а организаторы Гран-при сообщили, что гоночные сессии пройдут в плановом режиме, несмотря на ракетный удар по Джидде.

Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

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