ФИА, «Ф-1» и власти Саудовской Аравии снова обсудят безопасность Гран-при

«Формула-1» проведет новое совещание, на котором обсудят безопасность Гран-при Саудовской Аравии.
Как сообщают журналисты, на встречу прибывают руководители команд, гонщики, президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем, руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали, спортивный директор серии Росс Браун и представители властей Саудовской Аравии.
После предыдущего совещания Доменикали объявил, что «Ф-1» «чувствует себя в безопасности», а организаторы Гран-при сообщили, что гоночные сессии пройдут в плановом режиме, несмотря на ракетный удар по Джидде.
Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»
ФИА отменила все пятничные пресс-конференции пилотов на Гран-при Саудовской Аравии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram