Албон получил предупреждение за блокировку Шумахера в первой практике перед Гран-при Саудовской Аравии

Теги ФИА Уильямс Формула-1 Хаас Мик Шумахер Александр Албон Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон получил первое официальное предупреждение в сезоне-2022.

Стюарды выписали Албону официальное предупреждение за блокировку Мика Шумахера. Инцидент произошел по ходу первой практики перед Гран-при Саудовской Аравии. При этом Албон не получил за этот инцидент штрафных баллов.

Любой гонщик, который получит пять предупреждений по ходу сезона, автоматически получит штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решетке ближайшей гонки.

У «Феррари» лучший мотор «Ф-1» на 4 ближайших года. Из-за новых правил под экологичность и сокращение расходов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные