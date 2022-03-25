Албон получил предупреждение за блокировку Шумахера в первой практике перед Гран-при Саудовской Аравии

Пилот получил первое официальное предупреждение в сезоне-2022.

Стюарды выписали Албону официальное предупреждение за блокировку . Инцидент произошел по ходу первой практики перед . При этом Албон не получил за этот инцидент штрафных баллов.

Любой гонщик, который получит пять предупреждений по ходу сезона, автоматически получит штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решетке ближайшей гонки.

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