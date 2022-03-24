Тото Вольфф о лучших гонщиках «Ф-1»: «Хэмилтон, Расселл, Ферстаппен. В таком порядке»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф выделил лучших пилотов «Формулы-1».
По мнению Вольффа, новичок команды Джордж Расселл в данный момент сильнее пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
– Какие три гонщика являются лучшими в истории «Формулы-1»?
– Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Айртон Сенна. Каждый в свою эпоху.
– А три лучших пилота сейчас?
– Хэмилтон, Джордж Расселл и Макс Ферстаппен. В таком порядке.
– Кого бы вы пригласили в свою команду из «Ред Булл»: Ферстаппена как гонщика, Кристиана Хорнера на место руководителя или доктора Гельмута Марко как главу гоночной программы?
– Я бы предпочел работать сам (улыбается).
– Хорнер сказал, что вы избегаете налогов, раз переехали в Монако. Еще он упомянул, что подкалывать вас весело. Высказывания Кристиана кажутся вам забавными или жалкими?
– Ни то, ни другое. Он не вызывает у меня никаких эмоций, потому что палит во всех направлениях.
Леклер и сменщик Мазепина порвали рейтинг Sports.ru по Гран-при Бахрейна, Боттас на равных с Ферстаппеном, дорогие пилоты «Макларена» разочаровали
«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram