Тото Вольфф о лучших гонщиках «Ф-1»: «Хэмилтон, Расселл, Ферстаппен. В таком порядке»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф выделил лучших пилотов «Формулы-1».

По мнению Вольффа, новичок команды Джордж Расселл в данный момент сильнее пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

– Какие три гонщика являются лучшими в истории «Формулы-1»?

– , и . Каждый в свою эпоху.

– А три лучших пилота сейчас?

– Хэмилтон, Джордж Расселл и . В таком порядке.

– Кого бы вы пригласили в свою команду из : Ферстаппена как гонщика, Кристиана Хорнера на место руководителя или доктора Гельмута Марко как главу гоночной программы?

– Я бы предпочел работать сам (улыбается).

– Хорнер сказал, что вы избегаете налогов, раз переехали в Монако. Еще он упомянул, что подкалывать вас весело. Высказывания Кристиана кажутся вам забавными или жалкими?

– Ни то, ни другое. Он не вызывает у меня никаких эмоций, потому что палит во всех направлениях.

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«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

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