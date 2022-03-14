Кристиан Хорнер: «Мы с Вольффом разные: я не избегаю налогов, управляя удаленно»

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Руководители «Ред Булл» и «Мерседеса» не раз обменивались колкостями по ходу сезона-2021.

«Мы очень разные. Если я не на трассе, то на базе. Я не живу в Монако, избегая налогов и управляя командой удаленно. Я непосредственно управляю коллективом. Я постоянно решаю текущие проблемы, у нас очень открытая политика. Я вырос в автоспорте – из пилота в руководителя команды. В душе я гонщик.

Тото вышел из совсем иной среды – финансовой. Для него очень важны показатели доходов и расходов. Относится ли он к гонкам с такой же страстью? Без понятия. Будет ли он здесь через десять лет или заберет деньги и сядет на свою суперяхту? Без понятия.

У меня профессиональные отношения с Тото. Это не тот человек, с которым я пойду ужинать или обсуждать личные темы, однако я уважаю то, чего он достиг. Насколько я понимаю, сезон-2021 позади, теперь все заняты происходящим в 2022-м. Станет ли он главным конкурентом в этом году? Без понятия.

Нравится ли он мне? У меня нет никаких личных трений с Тото. Он довольно легко заводится, так что всегда весело его подначивать. Но он неплохой парень, это точно», – отметил руководитель «Ред Булл».

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