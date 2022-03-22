Мик Шумахер: «Могу финишировать пятым, как Магнуссен, и претендовать на подиумы»

Пилот «Хааса» готов к попаданию в топ-5 и борьбе за подиумы.

На Гран-при Бахрейна Кевин Маггуссен стал пятым, а Шумахер финишировал на 11-м месте. По словам Мика, на проигрыш напарнику повлиял удар от на первом круге, за который гонщик получил пятисекундный штраф.

«В шестом повороте произошел разворот после контакта; не знаю, насколько повредился болид, но после этого ощущения нельзя было назвать приятными. Думаю, это отразилось на темпе.

Кевин стал пятым – значит, машина на это способна, и я могу достичь того же. Также это означает, что мы будем близки к подиумам в случае непредсказуемых уик-эндов. Они в «Формуле-1» происходят, и мы сможем претендовать на подиум», – заявил Мик.

Руководитель «Хааса» уверен, что Шумахер прибавит благодаря переходу опытного Магнуссена:

«Когда есть ориентир, это сильно помогает. Если пилот проезжает круг на две или три десятые быстрее, напарник тоже может найти одну-две десятые, меняя точки торможения, траектории и так далее. Это большое подспорье для Мика».

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