Фотограф Сафронов: «Ощущение, что за «Феррари» в глубине души болеют все в паддоке «Ф-1». Давно не видел таких эмоций»

Фотограф Евгений Сафронов сообщил, что паддок «Формулы-1» воодушевлен дублем «Феррари».

На Гран-при Бахрейна Шарль Леклер одержал победу и возглавил чемпионат, финишировал вторым. Сафронов поделился наблюдениями из паддока.

«Я до сих пор радуюсь за «Феррари». Какая атмосфера царила вчера в паддоке! Я давно не видел такого воодушевления и таких эмоций, причем не только в районе красного гаража, а вообще везде. Такое ощущение, что за «Феррари» болеют – где-то в глубине души – абсолютно все. И я, наверное, тоже не исключение.

Так здорово, что все их поддерживали, сопереживали. То, что происходило в паддоке – вообще восторг. Да, конечно, у есть вопросы, в «Ред Булл» сильно расстроены.

Такое ощущение, что на победную съемку «Феррари» собрались вообще все – за исключением сотрудников и пилотов других команд. Пилоты на брифингах разбирают, что делать с машиной – особенно в , механики пакуются, а все медиа, гости, ТВ-бригады, журналисты – все были у «Феррари».

Когда сотрудники выстроились для фото и ждали пилотов с пресс-конференции, то пели песни, танцевали. А когда гонщики уже подходили, все стали что-то скандировать. Очень здорово. Я думал: «Вау, вот это атмосферка», – рассказал фотограф.

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