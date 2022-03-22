Мартин Брандл: «Сильная «Феррари» пошла на пользу «Формуле-1»

Мартин Брандл поделился мнением о борьбе «Феррари» и «Ред Булл» в Бахрейне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» заявил, что чемпионат выигрывает благодаря сильной «Феррари», а также отметил контраст между настроением двух лидирующих коллективов.

«Пусть , и особенно «Астон Мартин» не согласятся с данным утверждением – я вежливо их проигнорирую, пока команды дорабатывают свои концепции, и надеюсь скоро увидеть их на подиуме – но, похоже, сильная «Феррари» пошла на пользу «Ф-1». Скудерия действительно в борьбе – и не так, как в 2019-м, когда возникли вопросы к подаче топлива.

«Феррари» не сражалась за титул в прошлом году, поэтому сосредоточила свои ресурсы и внимание на новой эре. У команды было на десять процентов больше времени на аэродинамические исследования в сравнении с «Мерседесом», и «Феррари» очень здорово это использовала.

Если судить и по клиентским коллективам – «Альфа Ромео» и , которые хорошо смотрелись в Бахрейне, – «Феррари» также справилась с доработкой силовой установки под топливо с десятью процентами этанола.

Тем не менее, многим казалось, что фаворитом гонки будет «Ред Булл». Но Леклер находился в потрясающей форме и считал по-другому. Он взял поул, лидировал на протяжении всего Гран-при, выиграл гонку и стал пилотом дня по версии болельщиков. И все это – с веселой улыбкой. Он даже подколол и испугал команду, сообщив ей о проблемах с мотором на последнем круге.

Ферстаппен же сердился почти всю гонку: на то, что ему не разрешили атаковать после пит-стопов и совершить андеркат на Леклера, на быстрый износ шин, на рулевое управление и, наконец, на проблемы с надежностью, беспощадно поставившие точку в Гран-при.

Жестокая ирония в том, что машина безопасности выехала после пожара на болиде сестринской команды . Я уже говорил, что некоторые коллективы провели тесты с небольшим количеством горячего топлива – когда на заключительном отрезке гонки остатки бензина нагреваются еще сильнее, это оказывает существенное влияние на мотор. Более того, в субботу командам дали дополнительный час в субботу, чтобы проверить топливные насосы. В данный момент я еще не знаю, но выезд машины безопасности вполне мог повлиять на двойной сход «Ред Булл», – написал Брандл в своей колонке.

Почему «Феррари» полетела? Что не так с «Мерседесом»? Чем хорош «Ред Булл»? Главные выводы первого Гран-при

«Ред Булл» самоуничтожился в первой гонке новой «Ф-1»: перегрел уязвимый топливный насос. Минус подиумы Ферстаппена и Переса

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram