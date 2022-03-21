Льюис Хэмилтон: «У «Мерседеса» выше надежность, чем у «Ред Булл». За везением стоит работа команды»

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Льюис Хэмилтон уверен, что успех «Мерседесу» в Бахрейне обеспечила не только удача.

Пилот немецкой команды заехал на подиум, его напарник Джордж Расселл финишировал четвертым, а гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, опережавшие представителей «Мерседеса» по ходу гонки, сошли.

«В данный момент мы не можем соперничать с этими парнями с точки зрения скорости. Тем не менее, команда не просто минимизировала потери, но и показала действительно классный результат. Конечно, нам повезло, но в конечном итоге мы поработали лучше. У «Мерседеса» выше надежность, так что дело не обязательно в удаче. За ней стоит упорная работа каждого члена команды. Но сезон длинный, впереди тяжелая борьба.

Я получаю удовольствие от этого вызова. Для всех нас честь работать в таких больших командах, которые голодны до побед и сосредоточены на одной цели. Сейчас все получилось, мы показали результат – нет чувства лучше», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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