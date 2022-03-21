Шарль Леклер: «Перед финишем сказал инженерам, что с мотором что-то странное. Им шутка не понравилась, уверен»

потроллил инженеров «Феррари» перед победным финишем на Гран-при Бахрейна.

Пилот Скудерии выиграл первый этап сезона, а преследовавший его из «Ред Булл» завершил заезд сходом.

«На последнем круге я сказал, что с мотором что-то странное. Такая вот шутка. Инженерам не особо это понравилось, уверен. Но было весело. Я думал об этой шутке последние 10-15 кругов и надеялся, что проблем с надежностью не возникнет.

А потом я увидел, что у Макса трудности, и такой: «Ну же, пожалуйста, дотяни до финиша». И двигатель выдержал, здорово», – сказал Леклер Sky Sports после гонки.

Шарль сомневается, что соперник из «Ред Булл» обогнал бы его, если бы не сошел по техническим причинам:

«Я так не думаю. Я очень хорошо провел рестарт, и Максу в любом случае было бы трудно совершить обгон. Я показывал очень сильный темп, создал запас и мог более-менее контролировать отрыв. Но, конечно, с ним всегда тяжело бороться».

В 2019 году монегаск упустил первую победу в «Формуле-1» на из-за проблем с двигателем.

«С мотором что-то странное, #####! Что происходит?» – сказал тогда пилот «Феррари».

Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

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