Джордж Расселл о 4-м месте: «Отличный результат, но «Мерседесу» предстоит серьезная работа»

рад, что заработал большие очки на .

Пилот завершил гонку четвертым – позади напарника – и помог команде расположиться на второй строчке в Кубке конструкторов.

«Конечно, мы думали, что сможем как-то пробраться наверх, и я доволен. Старт вышел хорошим, однако мы знаем свои слабости.

Трудный уик-энд, и отличный результат. В то же время понятно, что нам предстоит серьезная работа. Я пока не знаю, сможем ли мы быстро найти панацею от проблем. Пройдет еще несколько гонок, прежде чем мы раскроем истинный потенциал болида», – заявил Расселл.

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