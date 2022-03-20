Джордж Расселл о 4-м месте: «Отличный результат, но «Мерседесу» предстоит серьезная работа»

Джордж Расселл рад, что заработал большие очки на Гран-при Бахрейна.
Пилот «Мерседеса» завершил гонку четвертым – позади напарника Льюиса Хэмилтона – и помог команде расположиться на второй строчке в Кубке конструкторов.
«Конечно, мы думали, что сможем как-то пробраться наверх, и я доволен. Старт вышел хорошим, однако мы знаем свои слабости.
Трудный уик-энд, и отличный результат. В то же время понятно, что нам предстоит серьезная работа. Я пока не знаю, сможем ли мы быстро найти панацею от проблем. Пройдет еще несколько гонок, прежде чем мы раскроем истинный потенциал болида», – заявил Расселл.
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