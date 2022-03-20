Тото Вольфф: «Сейчас мы сражаемся не в своей весовой категории – 3 и 4 место это отличный результат»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Бахрейна, признав, что на данный момент болид немецкой команды уступает по скорости конкурентам из «Феррари» и «Ред Булл».
При этом, из-за сходов Макса Ферстаппена и Серхио Переса, Льюису Хэмилтону удалось в итоге попасть на подиум.
«Думаю, сейчас мы сражаемся не в своей весовой категории. И да, третье и четвертое место благодаря сходам пилотов «Ред Булл» – это для нас отличный результат.
На мягких шинах, до того, как они начинают изнашиваться, мы почти не уступаем конкурентам в скорости. Да, с Шарлем Леклером мы соперничать не могли, а вот остальными – да.
Мы попробовали что-то сделать за счет стратегии, когда решили перейти на шины «хард», но они оказались на секунду медленнее. Что сказать, урок усвоен», – рассказал Вольфф.
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