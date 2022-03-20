Тото Вольфф: «Сейчас мы сражаемся не в своей весовой категории – 3 и 4 место это отличный результат»

Исполнительный директор подвел итоги , признав, что на данный момент болид немецкой команды уступает по скорости конкурентам из «Феррари» и .

При этом, из-за сходов Макса Ферстаппена и Серхио Переса, Льюису Хэмилтону удалось в итоге попасть на подиум.

«Думаю, сейчас мы сражаемся не в своей весовой категории. И да, третье и четвертое место благодаря сходам пилотов «Ред Булл» – это для нас отличный результат.

На мягких шинах, до того, как они начинают изнашиваться, мы почти не уступаем конкурентам в скорости. Да, с Шарлем Леклером мы соперничать не могли, а вот остальными – да.

Мы попробовали что-то сделать за счет стратегии, когда решили перейти на шины «хард», но они оказались на секунду медленнее. Что сказать, урок усвоен», – рассказал Вольфф.

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

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