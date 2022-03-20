Шарль Леклер: «Ред Булл» сильнее «Феррари» по гоночному темпу, как кажется»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер поделился мнением о перспективах «Феррари» на Гран-при Бахрейна.

Обладатель поула пообщался с журналистами Sky Sports перед стартом гонки.

«Я просто стараюсь не обращать внимания на давление со стороны. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом и теперь, после вчерашнего результата, все ждут от нас победы в гонке. Но нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на работе.

Мы смотрелись сильно, но «Ред Булл», как кажется, сильнее нас в области гоночного темпа. Будет важно хорошо стартовать, а дальше посмотрим, что мы сможем сделать», – сказал пилот Скудерии.

Леклер разделит первый ряд стартового поля с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Ферстаппен против «Феррари» в первой гонке сезона «Формулы-1»

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