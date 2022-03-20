Ландо Норрис о неудаче «Макларена» в квалификации: «Все просто – дело в особенностях трассы»

Пилот заявил, что слабое выступление команды в квалификации к не стало для него сюрпризом.

По словам Норриса, во многом непопадание в третий сегмент квалификации обусловлено тем, что трасса по своим характеристикам не подходит болиду «Макларена» в текущей конфигурации.

«Думаю, что все просто и дело в особенностях трассы. Просто на тестах мы, возможно, показали чуть больше, ну или другие команды чуть сильнее скрывали свою скорость. Другие команды также привезли на первую гонку сезона обновления. Мы тоже это сделали, но, возможно, их обновления оказались крупнее и лучше. Трудно сказать. Но во многом такой результат обусловлен и особенностями трассы, да.

На трассе в Барселоне больше среднескоростных и быстрых поворотов, здесь же больше медленных поворотов. А именно в медленных поворотах у нас сейчас возникают наибольшие проблемы, в то время как в более скоростных поворотах болид «Макларена» работает немного лучше.

Не думаю, что такой результат застал нас врасплох или стал сильным сюрпризом. Да, это могло стать сюрпризом для тех, кто смотрит только на времена на круге. Для нас же такой результат не стал шоком. Но это и правда тяжело, ведь нам не хотелось оказаться на 13-й позиции, мы хотели пробиться в третий сегмент. Но пока мы на это не способны», – рассказал Норрис.

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