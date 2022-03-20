«Пирелли» предложила стратегии с двумя пит-стопами для Гран-при Бахрейна

«Пирелли» предложила стратегии для «Формулы-1».

Лучшими стратегиями «Пирелли» считает «софт» – «медиум» – «софт» и «софт» – «хард» – «софт». Альтернативная стратегия – «софт» – «хард» – «медиум». Первая волна пит-стопов ожидается до 20-го круга, вторая – в районе 40-го круга.

Напомним, что с сезона-2022 пилоты могут свободно выбирать шины для старта.

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Изображение: твиттер «Пирелли»