Макс Ферстаппен: «Феррари» – фавориты Гран-при Бахрейна, но у «Ред Булл» хорошие шансы»

Пилот «Ред Булл» считает гонщиков фаворитами .

и начнут гонку с первой и третьей позиций, соответственно, Ферстаппен расположится между гонщиками Скудерии.

«В третьем сегменте квалификации не удалось собрать все воедино. Расстраивает недостаточная поворачиваемость – как раз в тот момент, когда хочешь нажать на газ. Я видел, что постоянно теряю десятую или половину десятой. Но в итоге я стал вторым, и это хорошее начало. В конечном счете все решится завтра. Думаю, у нас хороший болид на гоночных отрезках.

Кто фаворит? Если смотреть на уик-энд в целом, то «Феррари». И не только благодаря двигателю – они здорово справляются с поворотами. Хотя, очевидно, на прямых они тоже хороши.

Тем не менее, у нас хорошие шансы. Нужно развиваться и набираться опыта, ведь такая ситуация не будет складываться каждый раз», – заявил Макс.

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