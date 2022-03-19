Кристиан Хорнер: «Ред Булл» стартует с первого ряда после изменения регламента – я доволен»

Кристиан Хорнер рад второму месту Макса Ферстаппена в квалификации в Бахрейне.
Макс уступил Шарлю Леклеру из «Феррари», однако руководитель «Ред Булл» заявил, что не испытывает разочарования.
«Феррари» здорово смотрелась всю зиму. Видно было, что борьба между двумя командами получится плотной. Макса немного тряхнуло в последнем повороте, и разрывы между пилотами совсем небольшие.
Мы стартуем с первого ряда после серьезного изменения регламента, и я доволен», – сказал Хорнер.
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