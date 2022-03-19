Кристиан Хорнер: «Ред Булл» стартует с первого ряда после изменения регламента – я доволен»

рад второму месту в квалификации в Бахрейне.

Макс уступил Шарлю Леклеру из , однако руководитель «Ред Булл» заявил, что не испытывает разочарования.

«Феррари» здорово смотрелась всю зиму. Видно было, что борьба между двумя командами получится плотной. Макса немного тряхнуло в последнем повороте, и разрывы между пилотами совсем небольшие.

Мы стартуем с первого ряда после серьезного изменения регламента, и я доволен», – сказал Хорнер.

Гран-при Бахрейна-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – второй, Сайнс – третий, Хэмилтон – пятый

Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «У «Ред Булл» хороший болид – это главное»

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