Карлос Сайнс: «Пока не до конца понимаю особенности работы болида, приходится много думать за рулем»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен своим прогрессом по ходу уик-энда.

«Я очень доволен прогрессом, которого добился по ходу этого уик-энда. Я был очень далеко позади, у меня были большие проблемы с машиной, с пониманием как ей управлять, весь уик-энд я был в полусекунде позади (Леклера).

Так что сам факт того, что сегодня я боролся за поул – это уже хорошие новости. Я проехал хороший круг в самом начале третьего сегмента, но потом мне все-таки не хватило 0,1 секунды, это досадно.

Проблема в том, что раньше я никогда не был настолько далеко позади. В прошлом году я проигрывал максимум пару десятых секунды на некоторых трассах, где я чувствовал себя не в полной мере комфортно. В этот же уик-энд мне пришлось отыгрывать отставание в 0,7 – 0,8 секунды с первой практики.

Я пока не до конца понимаю особенности работы болида. Мне приходится очень много думать за рулем, что забирает достаточно большое количество внимания. Но с другой стороны я все-таки боролся за поул, так что у меня не так много поводов для жалоб», – рассказал Сайнс.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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