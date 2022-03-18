Ландо Норрис о проблемах со скоростью «Макларена»: «Пока нужно говорить о том, что дело в машине»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , признав наличие проблем команды со скоростью.

Норрис отметил, что не знает, с чем связана текущая нехватка скорости – с болидом или характеристиками трассы.

«Понятия не имею. Пока мы гонялись только здесь и не посещали другие трассы, так что пока нужно говорить о том, что дело в машине.

И если здесь мы выступим не лучшим образом, то нужно понимать, что в календаре есть еще много других треков, по своим характеристикам похожих на трассу в Бахрейне. Так что нам нужно улучшать работу своего болида. Посмотрим, что мы сможем сделать за ночь и как выступим завтра. Если мы хотим побороться с кем-то за место в топ-10, нам нужно существенно прибавлять в скорости», – рассказал Норрис.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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