Джордж Расселл: «Мерседес» сейчас на уровне «Альфа Таури» и «Альфа Ромео», если не хуже»

считает, что находится на уровне середняков «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» стал четвертым по итогам обоих пятничных заездов в Бахрейне.

«Думаю, очевидно, что мы не на том уровне, на котором хотели бы быть. Мы добились определенного прогресса, если говорить о некоторых проблемах, но темпа в данный момент нет.

Нужно внимательно изучить данные, чтобы понять, почему у нас такие трудности. Мы сильно отстаем от и и, похоже, находимся на одном уровне с и «Альфа Ромео», если не хуже.

Не нужно придавать большого значения тому, что я стал четвертым на быстром круге – это нерепрезентативная попытка. Мы на секунду медленнее соперников. Наверное, мы изучим данные и поймем, почему. Но, если говорить о моих ощущениях, пока я недоволен машиной. Впереди много работы», – признался Расселл.

Гран-при Бахрейна-2022. 1-я практика. Гасли – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Гран-при Бахрейна-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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