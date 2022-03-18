Хэмилтон выплатил $55 000 за пропуск награждения по итогам сезона-2021. Средства пойдут на благотворительность

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Мохаммед бен Сулайем Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выплатил Международной автомобильной федерации (ФИА) 50 тысяч евро (55 тысяч долларов) за то, что отсутствовал на церемонии ФИА гала.

Церемония является обязательной для призеров «Формулы-1» по итогам сезона. В 2021 году Хэмилтон стал вице-чемпионом.

Льюис обсудил данный вопрос с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Стороны договорились, что средства пойдут на помощь обучающимся из неблагополучных семей для получения квалификации, связанной с автоспортом.

«На встрече обсуждались обстоятельства, которые привели к отсутствию Хэмилтона на церемонии награждения. Хэмилтон признал, что важно отмечать достижения вместе с призерами других гоночных серий, а президент ФИА напомнил Хэмилтону о том, что нужно следовать принципам спортивного поведения, особенно с учетом его статуса в автоспорте», – говорится на сайте ФИА.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф также не посетил награждение, на котором должен был получить Кубок конструкторов.

Хэмилтон прокомментировал разговор с бен Сулайемом:

«Думаю, в этой ситуации должен быть какой-то штраф. Но мы договорились, что деньги пойдут на то, чтобы помочь молодежи из непривилегированных семей заниматься инженерными науками в сфере автоспорта».

Чемпионов «Ф-1» не награждают на последней гонке – тянут до специальной церемонии. Из-за возможных протестов (как в этом году)

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