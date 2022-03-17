Зак Браун: «Всегда считал, что Норрис способен стать чемпионом – он никогда не поддается эмоциям за рулем болида»

Исполнительный директор рассказал о том, в чем, по его мнению поход на и почему команда видит в британце потенциального чемпиона «Формулы-1».

«Я всегда считал, что Ландо способен стать чемпионом, что он сделан из подходящего теста. Он никому не уступает в скорости и очень редко ошибается. Он не допускает серьезных ошибок.

Возьмем, к примеру, Льюису – он невероятно умно действует. Посмотрите, как он действовал на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии. Он действовал невероятно умно и взвешенно. Он избежал трех или четырех столкновений, будучи на поврежденной машине.

Ему помогают его опыт и ум, а также умение не поддаваться эмоциям за рулем болида. Он следует плану, своей миссии. Ландо действует точно так же. Я никогда не видел, чтобы Ландо поддавался эмоциям за рулем болида.

Ландо может действовать агрессивно, но он делает это правильно. В «Ф-1» есть несколько гонщиков, которые склонны переходить грань во время атаки, за Ландо же ничего глупого замечено не было», – рассказал Браун.

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