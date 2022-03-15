Гюнтер Штайнер: «Я написал Мазепину о разрыве контракта, мы не разговаривали»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как попрощался с Никитой Мазепиным.
«Последние две-три недели вышли довольно изматывающими и утомительными. Но, должно быть, худшее позади. Ситуация может лишь улучшаться.
Всегда обидно, когда приходится делать такое. Есть внешние обстоятельства, которые не силах изменить ни я, ни он (Мазепин). Вот и все. Нужно жить дальше и двигаться вперед. Я воспринимаю такие решения как часть жизни», – сказал итальянец.
Штайнер признался, что не разговаривал с Мазепиным по телефону или лично:
«Я только написал ему об этом. Мы не разговаривали».
Гюнтер не получил ответа от экс-пилота «Формулы-1».
Американская команда продолжит разбираться с бывшим титульным спонсором – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий».
«Это очень сложная тема, даже для юристов-экспертов. Конечно, «Хаас» потеряет в деньгах, но команда стабильна с финансовой точки зрения, беспокоиться по этому поводу не стоит. Для меня это главное», – заявил Штайнер.
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Для болида «Хааса» предложили цвета Украины. До марта команда гоняла в «Ф-1» в триколоре и с Мазепиными
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