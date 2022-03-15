Гюнтер Штайнер: «Я написал Мазепину о разрыве контракта, мы не разговаривали»

Руководитель «Хааса» рассказал, как попрощался с .

«Последние две-три недели вышли довольно изматывающими и утомительными. Но, должно быть, худшее позади. Ситуация может лишь улучшаться.

Всегда обидно, когда приходится делать такое. Есть внешние обстоятельства, которые не силах изменить ни я, ни он (Мазепин). Вот и все. Нужно жить дальше и двигаться вперед. Я воспринимаю такие решения как часть жизни», – сказал итальянец.

Штайнер признался, что не разговаривал с Мазепиным по телефону или лично:

«Я только написал ему об этом. Мы не разговаривали».

Гюнтер не получил ответа от экс-пилота «Формулы-1».

Американская команда продолжит разбираться с бывшим титульным спонсором – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий».

«Это очень сложная тема, даже для юристов-экспертов. Конечно, «Хаас» потеряет в деньгах, но команда стабильна с финансовой точки зрения, беспокоиться по этому поводу не стоит. Для меня это главное», – заявил Штайнер.

«За это тебя и не любят!» Мазепиных разоблачили в сериале Netflix о «Формуле-1»

Для болида «Хааса» предложили цвета Украины. До марта команда гоняла в «Ф-1» в триколоре и с Мазепиными

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