«Ред Булл» – быстрейшая команда после тестов, «Мерседес» – 3-й, «Хаас» – 5-й (The Race)

Издание The Race составило рейтинг команд «Формулы-1» после предсезонных тестов в Бахрейне.

В расчет брались не только времена на круге, но и анализ длинных отрезков, наблюдение за машинами на трассе, информация от команд, надежность, километраж и другие факторы. Все три журналиста (Эдд Стро, Марк Хьюз и Скотт Митчелл) сошлись во мнении относительно первых четырех позиций, но с середняками и аутсайдерами было сложнее. «Мы не хотели никого ставить пятым», – признались они.

Лучшей машиной на данный момент обладает «Ред Булл», за которым следует «Феррари». The Race отмечает стабильное поведение передней оси RB18, хороший баланс и прекрасную надежность. Скудерия должна войти в число претендентов на победу на Гран-при Бахрейна, однако пока нет полной уверенности, что «Феррари» догонит «Ред Булл» по мощности мотора.

«Мерседес» пока не готов сражаться с лидерами, и неясно, успеет ли команда сделать шаг вперед до старта сезона. Впрочем, журналисты напоминают, что обладатели Кубка конструкторов не первый раз сталкиваются с проблемами на старте сезона.

«Макларен» построил быструю машину, которая может не «выстрелить» на Гран-при Бахрейна из-за перегрева тормозов, а из середняков наибольшее впечатление произвел , который показал второе время тестов.

Рейтинг машин «Ф-1» после тестов в Бахрейне (The Race)

1. «Ред Булл»

2. «Феррари»

3. «Мерседес»

4.

5. «Хаас»

6. «Астон Мартин»

7.

8. «Альпин»

9.

10.

«Феррари» выглядит фаворитом «Ф-1». Но «Мерседес» и «Ред Булл» совсем рядом, а лучший мотор вообще у Алонсо

«Мерседес» побил рекорд минимализма «Ф-1» ракетной технологией. С ней мотор не боится жары – хотя радиаторы почти исчезли

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram