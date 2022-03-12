Отмар Сафнауэр об уходе из «Астон Мартин» в «Альпин»: «Решил, что так лучше для всех»

Отмар Сафнауэр объяснил, почему сменил на «Альпин».

В ноябре Сафнауэр называл слухи об уходе во французскую команду «спекуляциями».

«В тот момент у меня не было намерения уйти. Но со временем ситуация в «Астоне» менялась, и я решил, что так будет лучше для всех», – рассказал руководитель «Альпин».

Специалист поделился впечатлениями от работы в новой команде:

«Мне очень нравится. Я провел несколько дней на базе и постарался встретиться с максимальным количеством людей. Меня приятно удивило, что я увидел много лиц, знакомых мне по работе в «Хонде», «БАР» и даже «Форс-Индии».

У команды большой потенциал, а люди работают как единомышленники, которые ведут коллектив в одном направлении. Здесь большая история, победы. У хорошая инфраструктура, и я очень рад работать с командой».

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