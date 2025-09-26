Джо Сейвард: «Рекорд «Ф-1» в США – 3,1 млн зрителей, НФЛ – 34, инаугурацию Трампа посмотрели 24,6. Нужно, чтобы Леклер или Норрис начали встречаться со Свифт»

Сейвард заявил о «крошечных» просмотрах «Ф-1» в США в сравнении с лидерами.

Журналист и инсайдер Джо Сейвард высказался о том, что «Формула-1 » все еще проигрывает борьбу за зрителей ключевым лигам, несмотря на рост.

«Интересно было увидеть, что, хотя «Ф-1» хорошо проявляет себя рядом с NASCAR и «Индикаром », рейтинги все еще крошечные, если сравнивать с большими игроками.

Рекорд «Ф-1» в США – 3,1 миллиона на Гран-при Майами 2024 года. Недавняя игра НФЛ между «Филадельфией Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» поставила рекорд – 34 миллиона зрителей, причем НФЛ заняла 72 позиции среди 100 самых просматриваемых трансляций в США в прошлом году. Инаугурацию Дональда Трампа в этом году посмотрели 24,6 миллиона человек.

Полагаю, «Ф-1» нужно сделать так, чтобы Шарль [Леклер] или Ландо [Норрис] начали встречаться с мисс Свифт как можно скорее (извини, Трэвис [Келси]), и не слишком переживать о том, сражается ли Азербайджан с Камбоджей или Албанией…» – написал эксперт.

