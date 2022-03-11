Кевин Магнуссен о решении вернуться в «Хаас»: «Все-таки я с детства мечтал выступать именно в «Ф-1» – так что я просто сказал «да»

Пилот «Хааса» рассказал, что просто не смог отказаться от возможности вернуться в «Формулу-1», когда ему представился такой шанс.

Магнуссен выступал за «Хаас» до 2020 года, после чего покинул «Ф-1», а в одном из недавних интервью заявлял, что не собирается возвращаться в гоночную серию, где у него не будет шанса на победы в гонках.

Однако в итоге Магнуссен принял предложение «Хааса» и вернулся в команду, где занял место покинувшего «Ф-1» .

«В конечном счете, я всегда, с самого детства, мечтал выступать именно в «Формуле-1». И когда у меня появилась возможность вернуться, учитывая то, как все обернулось, я просто сказал: «да».

позвонил мне примерно неделю назад – шесть или семь дней назад. Я как раз собирался отправиться в США вместе с семьей, чтобы немного отдохнуть перед этапом в Себринге.

Я все равно решил поехать, потому что подумал: «Да и ладно, посмотрим, чем это вообще закончится». А потом, когда я уже приехал в Майами, Гюнтер снова позвонил и сделал предложение.

Так что мне пришлось ехать обратно. Разумеется, также нужно было решить несколько важных вопросов. Я связался с «Пежо» и Чипом Гэнасси – ведь по контракту я вообще-то должен был участвовать в гонке «12 часов Себринга» на следующей неделе. Так что с их стороны было очень мило меня отпустить», – рассказал Магнуссен.

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