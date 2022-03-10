«Хаасу» компенсировали тестовое время, пропущенное из-за задержки рейса с оборудованием

сможет провести дополнительное время на тестах в Бахрейне.

Команда пропустила половину первого дня из-за задержки рейса с оборудованием. «Хаасу» не разрешили гоняться в воскресенье, однако они смогут нагнать соперников по вечерам в четверг, пятницу и субботу – после официального окончания сессий.

Руководитель коллектива прокомментировал решение:

«Нам не разрешили проводить заезды в воскресенье. По регламенту тесты должны проходить три дня подряд. Чтобы изменить правила, нужно единогласное одобрение команд. Я слышал, что был против.

Мы сможем провести четыре дополнительных часа, но в конце дня. Мы получили возможность задержаться в общей сложности на четыре часа в течение трех дней».

Команды «Ф-1» обсуждают возможность дать «Хаасу» дополнительное время на тестах

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