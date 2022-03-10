Команды «Ф-1» обсуждают возможность дать «Хаасу» дополнительное время на тестах

Представители команд «Формулы-1» высказались по поводу пропуска «Хаасом» утренней сессии первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Американский коллектив пропустил полдня из-за задержки рейса с оборудованием. Руководитель «Феррари» считает, что «Хаасу» можно компенсировать потерянное время. Его поддержал глава Йост Капито:

«Я считаю, если команда не может выступать полдня не по своей вине, то честно будет предоставить им те же условия».

Руководитель Майк Крак указал на то, что «Ф-1» придется отрегулировать регламент:

«Они потеряли день, но правила едины для всех. Если они получат дополнительный день, то, думаю, это в интересах «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что данный вопрос является не самым важным в данный момент:

«Полагаю, нужно верно расставить приоритеты. Правила есть правила. Если постоянно их менять, пусть даже из-за форс-мажорных обстоятельств, все усложнится. Я сочувствую «Хаасу», но вопрос нужно обсудить. И, как сказал Майк, решать не нам, распорядиться должна .

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