Маттиа Бинотто: «Удивлюсь, если «Мерседес» сделал что-то нелегальное»

предположил, что инновационный болид «Мерседеса» легален.

Паддок «Формулы-1» впечатлили крайне компактные понтоны «Мерседеса», однако руководитель считает, что проверки со стороны Международной автомобильной федерации ( ) устранили бы потенциальные нарушения в процессе разработки:

«Как сказал Тото [Вольфф], команды должны пройти проверку ФИА. Удивлюсь, если «Мерседес» сделал что-то нелегальное».

В то же время Бинотто обратил внимание на другие элементы:

«Решение, которое использовалось при создании зеркал заднего вида, стало неожиданностью. Нужно обсудить это, иначе в конце концов зеркала станут похожими на космические корабли».

Фото: «Мерседес» радикально уменьшил боковые понтоны перед тестами в Бахрейне

Тото Вольфф: «Как Хорнер понял, легален «Мерседес» или нет, если увидел болид полчаса назад?»

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