Маттиа Бинотто: «Удивлюсь, если «Мерседес» сделал что-то нелегальное»

Маттиа Бинотто предположил, что инновационный болид «Мерседеса» легален.
Паддок «Формулы-1» впечатлили крайне компактные понтоны «Мерседеса», однако руководитель «Феррари» считает, что проверки со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) устранили бы потенциальные нарушения в процессе разработки:
«Как сказал Тото [Вольфф], команды должны пройти проверку ФИА. Удивлюсь, если «Мерседес» сделал что-то нелегальное».
В то же время Бинотто обратил внимание на другие элементы:
«Решение, которое использовалось при создании зеркал заднего вида, стало неожиданностью. Нужно обсудить это, иначе в конце концов зеркала станут похожими на космические корабли».
Фото: «Мерседес» радикально уменьшил боковые понтоны перед тестами в Бахрейне
Тото Вольфф: «Как Хорнер понял, легален «Мерседес» или нет, если увидел болид полчаса назад?»
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