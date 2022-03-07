Алекс Албон о болидах-2022: «Не назову тесты в Барселоне простыми, но настоящие трудности ждут на кочковатых трассах»

уверен, что на неровных трассах справляться с машинами 2022 года будет труднее.

Первые тесты «Формулы-1» прошли в Барселоне на автодроме с гладким асфальтом. Пилот считает, что у болидов нового поколения возникнут проблемы на других треках.

«На [кочковатых] трассах вроде Сингапура или Остина придется тяжело. Думаю, там мы действительно увидим компромиссы: какие-то команды выберут больший уровень прижимной силы и будут рисковать, а другие наоборот – меньше прижимной силы, но и болид будет чуть больше прощать ошибки.

К примеру, не могу себе представить, что гонка на городском автодроме в Баку получится легкой. Не буду говорить, что тесты в Барселоне были простыми, однако настоящие трудности ждут на других трассах», – заявил Албон.

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Гонка «носов» в «Ф-1»: у «Мерседеса», «Феррари» и «Альфа Таури» – длиннейшие, у «Макларена» – очень короткий с редким креплением

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