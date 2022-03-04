Команда «Хаас» опровергла информацию о разрыве контракта с Мазепиным

Команда «Хаас» опровергла информацию о том, что потеряет место в «Формуле-1».

Ранее немецкий Sky Sport опубликовал сообщение о том, что «Хаас» решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – «становится более и более вероятным».

Официальный представитель «Хааса» заявил, что эта информация не соответствует действительности.

При этом Мазепин, по состоянию на настоящий момент, не сможет выступить на Гран-при Великобритании – после того, как Британская федерация автоспорта запретила гонщикам из России и Беларуси выступать в соревнованиях на территории страны.

Тем не менее, Российская автомобильная федерация (РАФ) уже обратилась в с протестом, отмечая, что это решение противоречит регламенту соревнований. И отстранение спортсменов по национальному признаку является дискриминацией.

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