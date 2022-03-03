Кристиан Хорнер: «Радиопереговоры с дирекцией гонки должны оставаться доступными для зрителей»

не согласен с решением закрыть переговоры с дирекцией гонки от зрителей.

Переговоры руководителей команд с гоночным директором вызывали широкое обсуждение в 2021 году. С нового сезона не будет выводить их в эфир.

«Вероятно, я несу ответственность за то, что переговоры транслировались, я очень активно лоббировал это решение. Мне всегда казалось, что болельщикам будет интересно услышать, что происходит между пит-уолл и гоночным директором. Идея была в том, что переговоров станет меньше, если их транслировать.

Но борьба в прошлом года была такой упорной, что радио использовалось. Я услышал, как руководитель другой команды лоббирует судью, и, разумеется, был обязан защитить свой коллектив. Меня очень удивило то, что услышал в Сильверстоуне, и, конечно, в Абу-Даби я должен был помогать команде изо всех сил. Если я так не поступаю, значит, не выполняю свою работу.

Хорошо, что будет больше определенности в том, кто может общаться с рефери, с гоночным директором – посмотрим, что выйдет. Однако я считаю, что переговоры должны оставаться доступными для зрителей, ведь фанаты имеют право знать, кто и что продавливает. Это часть «Формулы-1», – заявил руководитель .

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