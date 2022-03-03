Йост Капито: «Андретти» станет хорошим дополнением к «Формуле-1»

Руководитель Йост Капито будет рад увидеть «Андретти» в «Формуле-1».

«Я пять лет довольно плотно работал с Майклом [Андретти], когда у них вместе с была команда в ралли-кроссе. Я их уважаю. У Майкла есть хорошие специалисты, команда станет хорошим дополнением к «Формуле-1», я абсолютно уверен», – заявил Капито.

Немец считает, что в «Ф-1» могут выступать 12 команд вместо нынешних десяти:

«Думаю, 24 машины – это хорошее число, это выдержит. До определенного предела чем больше болидов, тем лучше, и этот предел – 24».

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