Мазепин-старший угрожал лишить «Хаас» финансирования, если Никита и Шумахер не поменяются шасси в 2021-м

Титульный спонсор «Хааса» «Уралкалий» мог покинуть команду еще в 2021 году.
Как сообщает RaceFans, в новых сериях Drive to Survive рассказывается о том, что Никита Мазепин и его отец Дмитрий Мазепин – владелец «Уралкалия» – сомневались в справедливом отношении к гонщикам. Мазепин-старший предупредил команду, что лишит ее спонсорской поддержки, если сыну не предоставят шасси Мика Шумахера.
«Болиды одинаковые. Верите вы или нет, болиды одинаковые», – возражал на это руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
В сериале приводятся слова бизнесмена после первых трех этапов:
«Если шасси не поменяют, я отправлю официальное письмо, что мы не будем финансировать команду и не будем гоняться. У них возникнут огромные проблемы с деньгами. Надо поменять машины. Все знают, что у кого-то есть преимущество».
В прошлом году Штайнер признавал, что одно из шасси тяжелее, однако утверждал, что происходит постоянная ротация между пилотами.
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