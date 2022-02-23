Никита Мазепин: «Насколько мы все в «Ф-1» понимаем ситуацию, Гран-при России состоится»

Пилот выразил уверенность в том, что в 2022 году точно состоится.

Существуют определенные опасения, что Россия может потерять возможность принимать у себя какие-то международные соревнования в связи с обострением кризиса между Россией и Украиной.

«Да, разумеется. Насколько я понимаю, и насколько мы все в «Формуле-1» понимаем ситуацию, гонка состоится и вы обязательно меня на ней увидите», – заявил россиянин.

Также Мазепин поделился впечатлениями от того, как провел первую половину дня тестов в Барселоне:

«Иногда данные с симулятора не совпадают с тем, что вы получаете в реальной жизни. В этих машинах используются технологии на грани возможностей, что надежность техники порой может стать слабой стороной. Я лишь надеюсь, что наша машина окажется достаточно быстрой – пока кажется, что это действительно так».

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