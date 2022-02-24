Сидоркова и 16-летняя Дзюдзю Нода выступят на тестах Серии W в Барселоне

Серия W объявила состав участниц тестов в Барселоне.

Заезды пройдут 2-4 марта. На трассу выедут двукратная чемпионка серии Джейми Чедуик, российская гонщица , Элис Пауэлл, Эмма Кимилайнен, Нереа Марти, Фабиана Вольвенд и другие спортсменки. Кроме этого, на тестах выступит 16-летняя из Японии – самая молодая из участниц.

В автоспорте – девушка-суперталант. Била рекорды в 11 лет, а теперь выносит парней в молодежной серии и целит в «Ф-1»

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