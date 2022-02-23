Марк Хьюз о первом дне тестов: «Леклер атакует сильнее других, Ферстаппен действует очень плавно»

Обозреватель и технический эксперт официального сайта «Ф-1» и The Race Марк Хьюз поделился первыми впечатлениями от наблюдения за новыми болидами, которые команды тестируют в Барселоне.

«Я расположился в районе 7-8 поворота, на спуске с холма, на достаточно скоростном участке, где поворот проходится на средней скорости. Должен сказать, что смотрится на этом участке очень агрессивно и уверенно, и пока атакует сильнее, чем кто-либо другой.

Вообще новые машины смотрятся отлично. Алонсо на холодных шинах был как картингист, действовал очень напористо, а машину довольно сильно болтало в разные стороны. Но ко второму кругу, когда шины прогреваются, пилотаж сглаживается.

Судя по всему, сейчас машины подъезжают к повороту «Кампса» на вершине холма на более высокой скорости, чем раньше. И намного быстрее проходят саму секцию. Хотя порой новые машины ведут себя довольно нервно. Недавно мимо проезжал Джордж Расселл – скажем так, его машина ехала совсем не как по рельсам. Смотрится действительно впечатляюще.

Ферстаппен же управляет своей машиной так, будто он Ален Прост – намного плавнее, чем раньше. Это заметно в каждом из поворотов», – рассказал Хьюз.

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